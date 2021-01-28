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Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

Son dakika haberi... 'da dün 21.7 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, Bölgesi'nde kış mevsiminde ölçülen tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı oldu. Öte yandan uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

21.7 DERECEYLE REKOR
Bölgede önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun'un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

KIŞ GÜNEŞİ
Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Samsun'da vatandaşlar parklarda kış güneşinin keyfini çıkardı.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

Trabzon'da ise vatandaşlar tarlalarını kazdı, hayvanlarını otlattı.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

"BAHAR HAVASI ESİYOR"
Trabzonlu İskender Yılmaz, "Havalar çok sıcak. Bugün Trabzon'da 18 dereceyi gösteriyor hava. Geçen yıl bu dönemlerde hava sıcaklıkları 8 derece falandı. Kar vardı, yağmur, soğuk vardı. Şimdi ise bahar havası esiyor. Küresel ısınma ile alakalı bir durum sanırım. Sıcak havaları görenler kendini sokaklara attı. Caddeler sokaklar çok kalabalık insanlar evlerde bunaldılar. Bu mevsimde bu havaları bulmak zor" diye konuştu.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

"HAVALAR İYİCE KENDİNİ BOZDU"
Bu yıl kış ayını hiç yaşayamadıklarını belirten Yaşar Tayyar da, "Eskiden bu dönemlerde kar vardı. Bakın kış mevsiminde olmamıza rağmen baharı yaşıyoruz. Havalar iyice kendini bozdu. Ne yağmur var ne soğuk ne de kar yağıyor. Takdir Allah'ın yapacak bir şey yok" dedi.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

Vahap Tahir ise, "Havalar çok güzel, sıcak. Geldik burada güneşleniyoruz ama sonumuz hiç iyi değil. Yağmur yağmıyor. Bu havalar peşine kuraklık getirecek" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

ANIZ ATEŞİ TEHLİKESİ
Karadeniz'de son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Kuraklığın etkili olduğu bölgede sıcak hava ile birlikte bağ ve bahçelerde başlatılan temizlik sırasında yakılan anız ateşleri lodosla yayılarak, orman yangınlarına neden oluyor.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

''İHMAL VE TEDBİRSİZLİK VAR''
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, "Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor.

Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. Bölgemizdeki yangınların çoğu özellikle bağ ve bahçe temizliklerinden kaynaklanmaktadır" dedi.

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