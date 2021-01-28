Karadeniz'de sıcaklık rekoru kırıldı! Uyarılar peş peşe geldi

"HAVALAR İYİCE KENDİNİ BOZDU"

Bu yıl kış ayını hiç yaşayamadıklarını belirten Yaşar Tayyar da, "Eskiden bu dönemlerde kar vardı. Bakın kış mevsiminde olmamıza rağmen baharı yaşıyoruz. Havalar iyice kendini bozdu. Ne yağmur var ne soğuk ne de kar yağıyor. Takdir Allah'ın yapacak bir şey yok" dedi.