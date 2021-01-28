Bitlis’te kar kalınlığı 2 metreyi aştı! 6 bin kamyon kar kent dışına çıkarıldı

Bitlis'te bundan 1 ay önce kuraklık muhabbeti vardı. Çok şükür kar yağdı ancak bu seferde bir afet oluştu. Biz de vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlasın ve daha rahat yaşam standartları olsun, diye 7 gün 24 saat çalıştık. Bugün de yine vatandaşlarımız için bütün gayretimizi gösteriyoruz."