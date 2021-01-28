Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

Son dakika haberi... İstanbul'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.