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Son dakika: İstanbul'da kaçak medikal ürün satışına baskın

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Giriş: 28.01.2021 12:17
Güncelleme:28.01.2021 13:03
Son dakika haberi... İstanbul'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da medikal ürün satışı yapan iki iş yerine düzenlenen baskında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde de kullanılan kaçak medikal malzemeler bulundu. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

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Kaçak medikal ürün satışına baskın
Kaçak medikal ürün satışına baskın
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