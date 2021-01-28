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Meteorolojiden flaş yoğun kar uyarısı! Yarın sabah saatlerinde başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ve Doğu Karadeniz'in 500 metre üzeri rakımlı bölgelerinde yarın yoğun kar yağışı beklendiği duyuruldu. Peki ülke genelinde bu hafta hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi? İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Meteorolojiden flaş yoğun kar uyarısı! Yarın sabah saatlerinde başlıyor

Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İL İL AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı... Kar yağışı geliyor mu? Bu hafta hava nasıl olacak? METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! KUVVETLİ FIRTINA UYARISI YAPILDI... KAR YAĞIŞI GELİYOR MU? BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

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