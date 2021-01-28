Meteorolojiden flaş yoğun kar uyarısı! Yarın sabah saatlerinde başlıyor

METEOROLOJİ'DEN İL İL AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu bölgelerinde görülecek kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yaklaşık 500 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar (15-45 santimetre) şeklinde olması öngörülüyor.