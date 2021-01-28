Aşı için gittiler cenazeleriyle karşılaştılar! Amasya'da üzücü olay
Türkiye genelinde yaşlılara yönelik koronavirüs aşılamaları sürerken Amasya'dan üzücü bir haber geldi. Aşı ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı. Yaşanan olay sonrası hastaneye götürülen çiftin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonrası belli olacak.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı.
AŞI İÇİN GİTTİLER
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine koronavirüs aşısı yapmak için gitti.
YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU
Çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekipler çağırdıkları komşularıyla birlikte eve girdi. İki çocuk sahibi yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler durumu jandarmaya bildirdi.
ADLİ TIP İNCELEYECEK
Yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.