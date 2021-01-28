28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aşı için gittiler cenazeleriyle karşılaştılar! Amasya'da üzücü olay

Aşı için gittiler cenazeleriyle karşılaştılar! Amasya'da üzücü olay

Türkiye genelinde yaşlılara yönelik aşılamaları sürerken 'dan üzücü bir haber geldi. ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı. Yaşanan olay sonrası hastaneye götürülen çiftin ölüm nedeni tarafından yapılacak inceleme sonrası belli olacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
Aşı için gittiler cenazeleriyle karşılaştılar! Amasya'da üzücü olay

'nın ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı.

AŞI İÇİN GİTTİLER

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine aşısı yapmak için gitti.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekipler çağırdıkları komşularıyla birlikte eve girdi. İki çocuk sahibi yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler durumu jandarmaya bildirdi.

ADLİ TIP İNCELEYECEK

Yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerinin 'na gönderileceği öğrenildi.

Türkiye'de aşı seferberliği! 75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı TÜRKİYE'DE AŞI SEFERBERLİĞİ! 75 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLERİN AŞILANMASINA BAŞLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA