Alım satımı yasak hayvanlar ele geçirildi! İstanbul'daki baskında ortaya çıktı!

ALIM SATIMI YASAK!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Canlı Hayvan Kaçakçılığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Ocak Pazartesi günü Pendik'de bulunan bir müştemilat içerisinde nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu yönünde ihbar geldi.