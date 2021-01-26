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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı... Kar yağışı geliyor mu? Bu hafta hava nasıl olacak?

Son dakika haberi...Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre 'nde kuvvetli fırtına beklendiği açıklandı. 'de başlayan kuvvetli fırtınanın öğle saatlerinde Marmara'da hissedilmesi bekleniyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı geri gelecek mi? İşte gün gün ...

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı... Kar yağışı geliyor mu? Bu hafta hava nasıl olacak?

, ve 'nde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için de kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, 'de salı öğle ve akşam 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın bugün akşam ve gece, çarşamba ise sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın çarşamba öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI! KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR! BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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