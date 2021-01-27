Evlerindeki yangın hayatlarını karartmıştı! Melek ve çocukları yeni evlerine kavuştu

Melek Özgür ile bir süre evde sohbet eden Vali Varol "Bu çocuklar hepimize emanettir. Devletimiz her zaman sizin yanınızda olacak" dedi. Vali Varol, çocuklara da hediyeler verdi. Melek Murat ise "Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. Çocuklara burs bağlanırken Melek Murat ise hayatını kaybeden eşi Özgür'ün çalıştığı Ağrı Ahmet-i Hani Havalimanı'nda işe başlayacak. Ağrı Kızılay İl Başkanı Orhan Tatlı ise "Büyük bağışlarla değil bin 653 vatandaşımızın az çok demeden verdikleri yardımlarla bu ailemize ev alındı. 1 lira 35 kuruş yardım edenler de oldu Tabii ki hiçbir şey bu acıyı hafifletemez" dedi.

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