Evlerindeki yangın hayatlarını karartmıştı! Melek ve çocukları yeni evlerine kavuştu
Ağrı'da iki katlı bir evde çıkan yangın sonucu 37 yaşındaki baba Özgür Murat ve çocukları Abdülkadir ile Esmanur hayatlarını kaybetmişti. Feci olayda hayatta kalan 32 yaşındaki anne Melek ve diğer çocukları için ise yardım kampanyası başlatılmıştı. Aile yeni evine kavuşurken ilk misafiri de Vali Osman Varol oldu.
Ağrı'da 5 Aralık gecesi Abide Mahallesi'nde evde elektrikli sobadan çıkan yangında havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Murat (37) ve çocukları Abdülkadir (11) ile Esmanur Murat (12) hayatını kaybetmiş, anne Melek (32) ve diğer çocukları Burak Berat (10) ve Ecenur Murat (4) balkondan atlayarak yaralı kurtulmuştu. Ailenin 8 yaşındaki kızları Ecrin ise komşularında olduğu için kurtulmuştu. Valilik öncülüğünde Ağrı Kızılay Şubesi tarafından, "Özgür Murat'ın emanetlerine sahip çık" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 350 bin lira toplandı. Daha önce kirada oturan aileye yeni bir ev alındı ve tapusu anne ile çocukların üzerine yapıldı. Ev eşyaları da alındı.
Anne Melek Murat yangında yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 50 gündür tedavi gören oğlu Burak Berat'ın tedavisinin ardından yeni evlerine taşındı. Ağrı'da bir sitede alınan yeni evin ilk misafiri ise Vali Osman Varol oldu.
Melek Özgür ile bir süre evde sohbet eden Vali Varol "Bu çocuklar hepimize emanettir. Devletimiz her zaman sizin yanınızda olacak" dedi. Vali Varol, çocuklara da hediyeler verdi. Melek Murat ise "Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. Çocuklara burs bağlanırken Melek Murat ise hayatını kaybeden eşi Özgür'ün çalıştığı Ağrı Ahmet-i Hani Havalimanı'nda işe başlayacak. Ağrı Kızılay İl Başkanı Orhan Tatlı ise "Büyük bağışlarla değil bin 653 vatandaşımızın az çok demeden verdikleri yardımlarla bu ailemize ev alındı. 1 lira 35 kuruş yardım edenler de oldu Tabii ki hiçbir şey bu acıyı hafifletemez" dedi.