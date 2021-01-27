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Evlerindeki yangın hayatlarını karartmıştı! Melek ve çocukları yeni evlerine kavuştu

'da iki katlı bir evde çıkan yangın sonucu 37 yaşındaki baba ve çocukları ile Esmanur hayatlarını kaybetmişti. Feci olayda hayatta kalan 32 yaşındaki anne ve diğer çocukları için ise yardım kampanyası başlatılmıştı. Aile yeni evine kavuşurken ilk misafiri de Vali Osman Varol oldu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Evlerindeki yangın hayatlarını karartmıştı! Melek ve çocukları yeni evlerine kavuştu

'da 5 Aralık gecesi 'nde evde elektrikli sobadan çıkan yangında havalimanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan (37) ve çocukları (11) ile (12) hayatını kaybetmiş, anne (32) ve diğer çocukları (10) ve (4) balkondan atlayarak yaralı kurtulmuştu. Ailenin 8 yaşındaki kızları Ecrin ise komşularında olduğu için kurtulmuştu. Valilik öncülüğünde tarafından, "Özgür Murat'ın emanetlerine sahip çık" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 350 bin lira toplandı. Daha önce kirada oturan aileye yeni bir ev alındı ve tapusu anne ile çocukların üzerine yapıldı. Ev eşyaları da alındı.

Anne yangında yaralanan ve 'nde yaklaşık 50 gündür tedavi gören oğlu Burak Berat'ın tedavisinin ardından yeni evlerine taşındı. Ağrı'da bir sitede alınan yeni evin ilk misafiri ise Vali Osman Varol oldu.

Melek Özgür ile bir süre evde sohbet eden Vali Varol "Bu çocuklar hepimize emanettir. Devletimiz her zaman sizin yanınızda olacak" dedi. Vali Varol, çocuklara da hediyeler verdi. Melek Murat ise "Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. Çocuklara burs bağlanırken Melek Murat ise hayatını kaybeden eşi Özgür'ün çalıştığı Ağrı Ahmet-i Hani Havalimanı'nda işe başlayacak. Başkanı ise "Büyük bağışlarla değil bin 653 vatandaşımızın az çok demeden verdikleri yardımlarla bu ailemize ev alındı. 1 lira 35 kuruş yardım edenler de oldu Tabii ki hiçbir şey bu acıyı hafifletemez" dedi.

Ağrı'da feci yangın! Böyle acıya yürek dayanmaz AĞRI'DA FECİ YANGIN! BÖYLE ACIYA YÜREK DAYANMAZ
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