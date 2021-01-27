Videonun içeriğiyle ilgili benim de hiçbir bilgim yoktu. Murat Berk'e videoyu sordum peçete ve su dediler sonrasında su olmasına karar verdiler dedi. Sonrasında böyle videolar olmasın diye bir daha biz onu uyardık. Fariz, Murat'la bir gün geçirme videosu olacağını söyledi. Ben de bunun bir kurgu olduğunu söyle dedim. Çocuğumun orada peçete ve su satan olarak görülmesinden hoşlanmadım. Tamam dedi, ilk video çekildi, ikinci videonun ardından ben olayın üzerinde durmadım. Dün akşam sosyal medyaya düşünce öğrendim" diye konuştu.