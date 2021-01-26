İnsanların duygularını istismar eden YouTuber hakkında flaş karar!

Olayın takipçisi olduklarını belirten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Her önüne gelen sosyal medyaya video koyduğu zaman ortada farklı şeyler olabiliyor. İşin doğrusu Pazar günü ben de videoyu izlediğim zaman üzüldüm. Bağcılar Kaymakamı olarak, bu yaştaki bir çocuğun mendil satması bizim içinde vicdani bir sorumluluk sıkıntı oluşturdu. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.