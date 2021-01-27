Bilim Kurulu üyesi Hasan Tezer: İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı

Bununla ilgili olumsuz bir gelişme olmadığını biliyoruz. Çalışmalar sürüyor, takipler devam edecektir. Türkiye'de yapılmış olan inaktif aşı tam bir aşı olduğu ve birçok bölgeden bağışıklık yanıtımızı uyardığı için bu mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de yakın takip edilmesi gerekiyor."