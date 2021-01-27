Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Bir dönem Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör Jozef Venglos, 84 yaşında hayatını kaybetti.
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Slovakya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Venglos'un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi.
1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Çekoslovakya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olan Venglos, 1991-1993 yıllarında Fenerbahçe'de görev almıştı.
Kariyerinde Sporting Lizbon, Aston Villa ve Celtic gibi kulüplerin yanı sıra Avustralya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapan Venglos, son olarak 2002'de Japonya'da JEF United Chiba'yı çalıştırmıştı.