27 Ocak 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Bir dönem 'in güçlü takımlarından 'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör , 84 yaşında hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti

Slovakya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Venglos'un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi.

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan 'nın yardımcı antrenörü olan Venglos, 1991-1993 yıllarında 'de görev almıştı.

Kariyerinde , ve gibi kulüplerin yanı sıra Avustralya, Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapan Venglos, son olarak 2002'de Japonya'da 'yı çalıştırmıştı.

Venglos, İngiltere Premier Lig'de Büyük Britanya ve İrlanda dışından gelerek görev yapan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

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