İstanbul’da Ceylan hemşireyi yaralayan eski sevgili Nazir Ilgın’a 15 yıl hapis istemi!

Ayrıca Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gelen yazıya göre, olay yerini gösterir güvenlik kamerası kaydına rastlanmadığı belirtildi. Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, "Rapor iddiamızı doğrulamaktadır. Ancak emniyet her ne kadar herhangi bir kayda ulaşılamadığı yönünde cevap vermişse de orada 20 civarında güvenlik kamerası vardır. Bu nedenle bu hususta yeniden müzekkere yazılmasını talep ederiz" dedi.