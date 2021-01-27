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Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!
Türkiye mandalina üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. A Haber ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem fahiş fiyatlarla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor." dedi. Türkiye mandalina üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. A Haber ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem fahiş fiyatlarla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor." dedi.