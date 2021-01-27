27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

Bahçeden markete fiyat uçurumu! Tarladan tezgaha fiyat oyunu nasıl bozulacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Yüzde bin artmış!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 10:04
Güncelleme:27.01.2021 10:16
Türkiye mandalina üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. A Haber ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem fahiş fiyatlarla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor." dedi. Türkiye mandalina üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. A Haber ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem fahiş fiyatlarla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "7 ayrı el değiştiriyor ve 5 ayrı zam geliyor." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeden markete fiyat uçurumu
Bahçeden markete fiyat uçurumu
Kira desteği müjdesi
Kira desteği müjdesi
Esnafa çifte destek!
Esnafa çifte destek!
Suriye altınına dikkat!
Suriye altınına dikkat!
Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde
Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde
Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Bunu yapmadan almayın
"Bunu yapmadan almayın"
Döviz düştü gıda fiyatları inmedi
Döviz düştü gıda fiyatları inmedi
Altın almanın tam zamanı
"Altın almanın tam zamanı"
Türkiye salgına rağmen büyüdü
"Türkiye salgına rağmen büyüdü"
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Başkan Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor
Başkan Erdoğan Silvan Barajı'nı açıyor
Daha Fazla Video Göster