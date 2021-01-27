Şanlıurfa’da genç kızın öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı
Şanlıurfa’da akşam saatlerinde Karaköprü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Elif Bereket otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞAM DHA
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Evine gitmekte olan Elif Bereket, yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız yola savuruldu.
Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.