27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da genç kızın öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı

Şanlıurfa’da genç kızın öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı

’da akşam saatlerinde 'nde yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki  otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
ABONE OL
Şanlıurfa’da genç kızın öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı

Evine gitmekte olan , yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız yola savuruldu.

Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa’da genç kızın öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı ŞANLIURFA’DA GENÇ KIZIN ÖLDÜĞÜ KAZA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA