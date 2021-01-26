Son dakika | Korkutan deprem! 3 ilde hissedildi! (AFAD-Kandilli son depremler)

Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),, saat 14:17'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.