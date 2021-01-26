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Son dakika | Korkutan deprem! 3 ilde hissedildi! (AFAD-Kandilli son depremler)

| AFAD-Kandilli son depremler | AFAD verilerine göre saat 14.17'de Suriye Al-Hasakah'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hisssedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika | Korkutan deprem! 3 ilde hissedildi! AFAD-Kandilli son depremler

Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, , Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),, saat 14:17'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin sınır bölgesindeki kentlerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Suriye sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak belirtti.

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