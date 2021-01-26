Deniz çekilmesi deprem habercisi mi | Uzman isim yanıtladı: Korkulacak bir durum...

'Depremden önce sular çekilir veya yükselir' gibi bilimsel bir bilgi de yok. Ancak İzmir depreminde yaşanan tsunami olayından sonra böyle bir su çekilmesinin depremin habercisi olacağını yorumlayanlar çıktı. Tsunami depremden sonra oluşan bir doğa olayıdır" diye konuştu.