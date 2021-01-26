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Konya’da hırsızlar tuvaletine saklandıkları marketi kapanınca soydular

’nın Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki bulunan marketin tuvaletine saklanana şüpheliler, çalışanlar ürün sayımı yaparken biber gazıyla saldırıp kasadaki 25 bin lirayı çalarak kaçtı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Konya’da hırsızlar tuvaletine saklandıkları marketi kapanınca soydular

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp, alışveriş bahanesiyle markete gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iddiaya göre, tuvalete girerek saklandı. Market çalışanları da akşam iş yerini kapattıktan sonra içeride ürün sayımı yapmaya başladı.

25 BİN LİRAYI ÇALIP KAÇTILAR

Sayımdan sonra iş yerinden ayrılacakları sırada 2 şüpheli, tuvaletten çıkıp, çalışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra kasadaki yaklaşık 25 bin lirayı çalıp, kaçtı.

Olayın ardından çalışanlar, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen ve iş yerinin güvenlik kamerasının çalışmadığını saptayan polis, 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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