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İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

isimli genç kız 'taki 11 katlı otelin 8. katından düşerek ölmüştü. önünde feryat eden anne , "Sabah kızımın arkadaşı aradı, 'senin emanete sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda camdan atladı' dedi. Kendimden geçtim. Cumartesi yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi. Benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın annesi Tülay Dağ, Adli Tıp Kurumu önünde "Benim kızım düşmedi öldürüldü" dedi.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Dağ konuştuğu sırada baygınlık geçirdi. Öte yandan Curka'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşında Zerda Curka'nın cenazesi babası tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kars'a götürüldü.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan anne Tülay Dağ da, "Kızım beni gece aradı konuştuk. Sonra sabah arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze senin emanetine sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda kendini camdan attı' dedi.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Benim o an telefon elimden düştü. Kendimden geçtim. Benim kızımı öldürdüler. 2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber gidiyor otele.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Gece aradı. 'Anne internetini aç seninle görüntülü konuşmak istiyorum' dedi. Cumartesi günü uçağa bindi. Pazar günü buraya geldi. Arkadaşları doğum günü kutlamak için gittiklerini söyledi.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Otel müdürü aldı içeri. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızım kendini atmaz. 'Bir insan kendini atar mı?' diyordu. Arkadaşlarının ifadesi alınıp serbest bırakılmış.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Ben 5 kişiden de şikayetçiyim. Onlar attı. Onlar öldürdü. Kızımın katilini bulun. Otel müdürü neden aldın içeri. Benim kızım 17 yaşındaydı. Başka kimlikle girmiş" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da otelin 8. katından düşmüştü | Zerda'nın sır ölümü! Anneden yürek yakan feryat

Acılı anne açıklama yaptığı esnada bayılırken ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Öte yandan Curka'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı.

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