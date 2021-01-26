Koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi! Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Sekiz milyon yaşlı, bir milyon sağlık çalışanı, bir milyon öğretmen, bir milyona yakın asker ve bir milyon emniyet mensubu bu grup içerisinde yer alacak. Öte yandan, toplumun kurallara uyması, yasaklar konusundaki etkin denetim ile Anadolu'da da büyükşehirlerde olduğu gibi vakalarda hızlı düşüş başladı.