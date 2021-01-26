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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal olan sefer saatleri...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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