26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı

Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2021 18:29
Güncelleme:26.01.2021 18:33
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında aşılama süreciyle ilgili son dakika gelişmelerini anlattı. Normalleşmeyle ilgili her şeyin yolunda gitmesi halinde tarih veren Prof. Dr. Özlü, merak edilen "Aşı olunca koruma hemen başlar mı? Aşılanan kişiler virüs bulaştırır mı? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kaldırılır? Lokanta, kafe ve restoranlardaki kısıtlamalar sona erecek mi? gibi tüm sorulara yanıt verdi.
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi
ANALİZ- CHP alternatif olabilir mi? Neden iktidar olamıyor? |Video
ANALİZ- CHP alternatif olabilir mi? Neden iktidar olamıyor? |Video
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
HDP ile CHP arasında işler kızıştı
HDP ile CHP arasında işler kızıştı
Flaş aşı müjdesi
Flaş aşı müjdesi
Kayak merkezi kararı
Kayak merkezi kararı
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması mesajı
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST2021 Model Uydu Yarışması mesajı
Türkiye ve AB ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ve AB ilişkilerinde yeni dönem
Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! Adeta topa tuttu
Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu! Adeta topa tuttu
Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi
Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi
Meteoroloji uzmanı A Haber'de İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı
Meteoroloji uzmanı A Haber'de İstanbul'a ne zaman kar yağacağını açıkladı
Daha Fazla Video Göster