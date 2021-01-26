Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında aşılama süreciyle ilgili son dakika gelişmelerini anlattı. Normalleşmeyle ilgili her şeyin yolunda gitmesi halinde tarih veren Prof. Dr. Özlü, merak edilen "Aşı olunca koruma hemen başlar mı? Aşılanan kişiler virüs bulaştırır mı? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman kaldırılır? Lokanta, kafe ve restoranlardaki kısıtlamalar sona erecek mi? gibi tüm sorulara yanıt verdi.