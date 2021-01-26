Türkiye koronavirüs hastası vatandaşını yurda getirdi Hollandalı doktorlar şoke oldu

UÇAĞINIZ HAZIRLANIYOR

Türkiye'den Sağlık Bakanlığı'ndan telefon geldi. 'Merak etmeyin, uçağınız hazırlanıyor' dedi. O an ağlamaya başladım. Sabaha karşı tekrar aradılar, 'uçağınız yola çıktı. Babanızı almaya geliyoruz' dediler. Ve o gün babamın fişini çekeceklerdi ki kurtarıcı bir melek gibi o uçak geldi. Türkiye'den gelen ambulans uçak Amsterdam Havalimanı'na indi. O anı hiçbir zaman unutamam"