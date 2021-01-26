26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'dan yürekleri ısıtan görüntü! Yangında boğulmak üzere olan kediyi böyle kurtardılar

Antalya'dan yürekleri ısıtan görüntü! Yangında boğulmak üzere olan kediyi böyle kurtardılar

'da çıkan yangında dumandan zehirlenen ve boğulma tehlikesi yaşayan kedi, itfaiye ekipleri tarafından verilen oksijenle hayata döndürüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL

'nde yer alan bir otelin Personel Lojmanında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yangın maddi hasarla atlatıldı.


Yangında boğulmaktan son anda kurtarılan kediye itfaiye ve jandarma ekipleri ile veteriner ekipleri müdahale etti. Hareketsiz halde yangın bölgesinden çıkartılan kediye hemen oksijen veren itfaiye ekipleri kısa süre sonra kedinin hareket etmeye başladığını görünce büyük sevinç yaşadı.

Kedi Kemer Belediyesi hayvan barınağına götürülürken Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, "Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Kedinin çeşitli yaraları vardı ve dumandan dolayı nefes alma zorluğu yaşıyordu. Anında müdahale ederek oksijen verdik. Kedimizin şu anda durumu iyi ve barınağımızda kontrol altında tutuyoruz" dedi.

Antalya'dan yürekleri ısıtan görüntü! Yangında boğulmak üzere olan kediyi böyle kurtardılar ANTALYA'DAN YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ! YANGINDA BOĞULMAK ÜZERE OLAN KEDİYİ BÖYLE KURTARDILAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA