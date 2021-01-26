İstanbul’da 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Emniyette 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan, akli dengesi bozuk ve evsiz olduğu anlaşılan şahsın sözlü ifadesinde, "Onları bir an şeytan olarak gördüm" dediği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan Aleksandra R'nin ise vücudunun çeşitli bölgelerinde 9 adet bı��ak yarası girişi olduğu tespit edildi.