İranlı iş adamının eşyalı kiraladığı evde dondurulmuş onlarca fare çıktı

Aldığı erzakı buzdolabına yerleştirmek ve kendine de kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Aldıklarını dolaba yerleştirmeye başladı. Buzluğa yöneldiği anda poşetleri fark etti. Önce ne olduğunu anlayamadı. Dışarı çıkardığında ise poşetlerde gayet özenle yerleştirilmiş farelerin olduğunu anladı.