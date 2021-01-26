İranlı iş adamının eşyalı kiraladığı evde dondurulmuş onlarca fare çıktı
İstanbul’da eşyalı ev kiralayan İranlı iş adamı hayatının şokunu yaşadı. Mutfak için alışveriş yapan buzdolabını açıp aldıklarını yerleştirmek isterken neye uğradığını şaşırdı. Karşısında onlarca dondurulmuş fare gördü.
İstanbul'da yaşayan İranlı bir iş insanı Bahçeşehir'deki lüks bir siteden eşyalı bir daire kiraladı. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra daireye yerleşti. Önceki gün de mutfak alışverişi yaptı. Öğlen saatlerinde eve döndü.
Aldığı erzakı buzdolabına yerleştirmek ve kendine de kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Aldıklarını dolaba yerleştirmeye başladı. Buzluğa yöneldiği anda poşetleri fark etti. Önce ne olduğunu anlayamadı. Dışarı çıkardığında ise poşetlerde gayet özenle yerleştirilmiş farelerin olduğunu anladı.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Hemen belediyeye ve polise haber verdi. Fareler 'kobay' olarak bilinen türlere benziyordu. 'Virüs' veya kimyasal etki şüphesi ortaya çıktı. O yüzden AFAD, UMKE ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü durumdan haberdar edildi. Bu kurumlardan özel teçhizatlı ekipler geldi. Özel kıyafetler içindeki uzmanlar fareleri teslim aldı.
'BESLEDİĞİ PİTON İÇİN OLABİLİR'
Hürriyet'in haberine göre; polis soruşturma başlattı. Evin sahibi ilk ifadesinde evi daha önce kiralayan kişinin de yabancı uyruklu olduğunu, evde piton beslediğini, farelerin bu yılanı beslemek için saklanmış olabileceğini söyledi.
İranlı iş insanı "Yeni kiralamıştık. Mutfak alışverişi yaptık. Aldığımız erzakı dolaba yerleştirmek için açtığımızda buzlukta bu farelerle karşılaştık. Ne olduğunu anlayamadık, çok şaşırdık. Hemen polise ve belediyeye haber verdik" dedi. Fareler laboratuvarda incelemeye alındı. Soruşturma devam ediyor.