25 Ocak 2021, Pazartesi
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İstanbul'da kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı! Polis kaçan saldırganı arıyor

'un ilçesinde dün akşam saatlerinde kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi peş peşe bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme yapan polis kaçan saldırganı arıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, 'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.


Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ve 'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı arıyor.


"ÇIĞLIK SESLERİNE CAMA ÇIKTIM"

önünde gerçekleşen olayın ardından ambulansa haber veren apartman sakinlerinden , "Akşam 08.20 gibi oldu. Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi.



Kızın yığıldığını görünce polise ve ambulansa haber verdik. Müdahale ettiler ama kızın durumu iyi değildi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerlerine de 3-4 bıçak darbesi geliyor. Apartmandakiler hemen pansuman yaptılar ama kanaması çoktu" dedi.


Apartman görevlisi Çinkioğlu ise "Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu. Diğer erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi de yaraladı.

Kadının durumu bayağı ağırdı. Ekmek bıçağı gibi büyük bir bıçakla vurdu" dedi. Hırsızlık kastının olmadığını söyleyen Çinkioğlu, "Hiçbir şey almaya çalışmadı, direkt saldırdı. 50 metre yukarıda para istemiş, daha sonra turistleri takip etmiş" diye konuştu.

İstanbul'da kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı! Polis kaçan saldırganı arıyor İSTANBUL'DA KAĞIT TOPLAYICISI 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI! POLİS KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR

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