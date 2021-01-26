Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım secdede hayatını kaybetti





Saadet Partisi Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti.