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Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım secdede hayatını kaybetti

’nin merhum lideri Prof. Dr. ’ın yol arkadaşlarından Bayburtlu namaz kıldığı esnada kalp rahatsızlığı geçirerek hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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camiasının önde gelen isimlerinden olan , 'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım'ın cenazesi memleketi Bayburt'ta toprağa verilirken merhumun secdede vefat ettiği anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor.



Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti.

RABBİMİZ Merhametiyle muamele buyursun. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.

Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım secdede hayatını kaybetti NECMETTİN ERBAKAN’IN YOL ARKADAŞI DERVİŞ YILDIRIM SECDEDE HAYATINI KAYBETTİ
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