Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım secdede hayatını kaybetti
Saadet Partisi’nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada kalp rahatsızlığı geçirerek hayatını kaybetti.
Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Yıldırım'ın cenazesi memleketi Bayburt'ta toprağa verilirken merhumun secdede vefat ettiği anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor.
Saadet Partisi Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti.
RABBİMİZ Merhametiyle muamele buyursun. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.