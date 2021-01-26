Sıfır vaka! İşte hiç kimsenin koronavirüse yakalanmadığı köyün sırrı

Evlerinde sıkılanların mera ve kırlara çıkarak dolaştığını belirten Muhtar Öztürk, "İnsanlar evden çıkmamaya özen gösterdi bu süreçte. Evde çok sıkılan olduğu zaman kıra vurdular kendilerini, kırda gezdiler. Göletimiz var, oraya gittiler. Kimse kimseye yaklaşmadan, mesafeye çok dikkat ettiler. Köy meydanına bir de dezenfektan makinesi koyduk ve hiç boş bırakmadık. Her gelen ellerini dezenfekte etti. Yani işin püf noktası maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak ve komşu ziyaretlerini kesmek oldu" şeklinde konuştu.