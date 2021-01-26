Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit
Son dakika yaşam haberleri... İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunuluğu bazı bölgelerde yüzde 78 sevilerine ulaştığı bildirildi.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.