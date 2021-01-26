26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

Son dakika yaşam haberleri... 'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunuluğu bazı bölgelerde yüzde 78 sevilerine ulaştığı bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA