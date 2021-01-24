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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

tarafından Ege, , 'in iç kesimleri ve için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat hızında olması bekleniyor. Peki bu hafta hava nasıl olacak? ve 'ya yağacak mı? İşte meteorolojinin yaptığı son dakika uyarısı ve yurt genelinde haftalık 5 günlük haritalı ...

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Ege, , 'in iç kesimleri ve 'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı | 24 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI | 24 OCAK 2021 HAVA DURUMU

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