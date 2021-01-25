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Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikeli yolu buz tuttu

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan ve yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, soğuklarının etkisiyle buz tuttu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikeli yolu buz tuttu

kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu.

Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikeli yolu buz tuttu YAPIMI 132 YIL SÜRDÜ! DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU BUZ TUTTU

Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor.

Yapımı ilkel şartlar kullanılarak 132 yıl süren 8 kilometrelik yol tünelleriyle ve uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alırken vatandaşlar, "Son günlerde hava çok soğuk. Buz sarkıtları oluştu" dedi.

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