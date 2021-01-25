Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikeli yolu buz tuttu
Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan ve yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisiyle buz tuttu.
YAŞAM İHA
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Erzincan kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu.
Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor.