Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikeli yolu buz tuttu

Yapımı ilkel şartlar kullanılarak 132 yıl süren 8 kilometrelik yol tünelleriyle ve uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alırken vatandaşlar, "Son günlerde hava çok soğuk. Buz sarkıtları oluştu" dedi.

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