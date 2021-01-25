Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğun haritasına göre haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 70'lere çıktı.
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.
İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.20 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.