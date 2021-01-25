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TEM Otoyolu'nda TIR önce midibüse sonra gişelere çarptı! Sürücü sıkıştı trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre... Avcılar Gişeleri istikametinde bir TIR ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Önce midibüse ardından gişelere çarpan TIR'ın sürücüsü sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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TEM Otoyolu'nda TIR önce midibüse sonra gişelere çarptı! Sürücü sıkıştı trafik kilitlendi

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. TEM'de Avcılar gişeleri istikametinde bir tır önce midibüse çarptı. Ardından da gişelere çarptı.

TIR sürücüsü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor. Bölgese ise trafik yoğunluluğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'LERE ÇIKTI

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.20 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu'nda TIR önce midibüse sonra gişelere çarptı! Sürücü sıkıştı trafik kilitlendi TEM OTOYOLU'NDA TIR ÖNCE MİDİBÜSE SONRA GİŞELERE ÇARPTI! SÜRÜCÜ SIKIŞTI TRAFİK KİLİTLENDİ

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