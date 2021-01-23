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Son dakika: Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasında bu kez turistlere ceza yağdı

nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında yine turistlere kaldı. ’ne gelen maskesiz ve sigara içen turistlere ise ceza yağdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: Taksim’de sokağa çıkma kısıtlamasında bu kez turistlere ceza yağdı

nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında turistlere kaldı.

Sokağa çıkma izinleri bulunan turistler Taksim'e gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı turistler köpekleriyle bazı turistler elinde kolonuyla müzik dinleyerek 'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

KURALLARA UYMAYAN TURİSTLERE CEZA YAĞDI

Öte yandan, bazı turistler de 'nda kuşlara yem verdi. Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında uygulamalarını gerçekleştirdi. 'nin en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı'nda kısıtlama kurallarına çoğunluğun uyulduğu görüldü.

Bazı turistlere ise maskesiz dolaştığı ve sigara kullandığı için polis tarafından 900 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler maskesi olmayan turistlere maske dağıttı.

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