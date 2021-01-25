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Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

'nın ilçesinde yaşayan simitçi Kenan Esenboğa, sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Esenboğa, elinde kalan simitleri köpeklere ulaştırıyor.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

Her gün sokak hayvanlarına simit dağıtıyor.

Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntünü adresi Sakarya'nın Hendek ilçesi.

Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

Simitçi Kenan Esenboğa, satamadığı ya da başkasından topladığı simitleri her gün organize sanayi bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına taşıyor.

Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

Karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan köpekler, Esenboğa'yı görünce harekete geçiyor.

Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

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