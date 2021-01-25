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Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 14:08
Güncelleme:25.01.2021 14:10
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan simitçi Kenan Esenboğa, sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Esenboğa, elinde kalan simitleri köpeklere ulaştırıyor.

Her gün sokak hayvanlarına simit dağıtıyor. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntünü adresi Sakarya'nın Hendek ilçesi.

Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor SOKAK HAYVANLARININ SİMİTÇİ DOSTU! HER GÜN SİMİT GÖTÜRÜYOR

Simitçi Kenan Esenboğa, satamadığı ya da başkasından topladığı simitleri her gün organize sanayi bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına taşıyor.

Karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan köpekler, Esenboğa'yı görünce harekete geçiyor.

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Sokak hayvanlarının simitçi dostu
Sokak hayvanlarının simitçi dostu
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