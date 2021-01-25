Sokak hayvanlarının simitçi dostu! Her gün simit götürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan simitçi Kenan Esenboğa, sokak hayvanlarının yardımına koşuyor. Esenboğa, elinde kalan simitleri köpeklere ulaştırıyor.

Her gün sokak hayvanlarına simit dağıtıyor. A Haber BİP ihbar hattına gelen görüntünü adresi Sakarya'nın Hendek ilçesi.

Simitçi Kenan Esenboğa, satamadığı ya da başkasından topladığı simitleri her gün organize sanayi bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına taşıyor.

Karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan köpekler, Esenboğa'yı görünce harekete geçiyor.