Muş’ta saniyede 45 litre akan 39 derece sıcaklıkta su bulundu! İlçede büyük sevinç yaşandı
Muş'un Varto ilçesinde 39 derece sıcaklığında termal su bulundu. Saniyede 45 litre aktığı belirlenen sıcak su ilçede büyük sevince sebep oldu. Uzmanların verdikleri ilk raporda sıcak su kaynağının kaplıca ve seracılık için yeterli görüldüğü bildirildi. Termal su, Varto'ya otelcilik ve seracılıkta katkı sağlayacak.
"4 AYDIR SÜREN ÇALIŞMALARIMIZ SONUÇ VERDİ"
Termal su kaynağında incelemelerde bulunan Varto kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Kaymakam Ertuğrul Avcı,
"Alagöz mahallesinde yaklaşık 4 aydır süren çalışmalarımız sonuç verdi. Varto Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak ruhsat sahasında bir termal çalışması yaptık.
"SANİYEDE 45 LİTRE SUYUMUZ ÇIKTI"
Termal çalışması neticesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmaların ilk verilerine göre saniyede 30 litre idi.
Bu gün itibarı ile saniyede 45 litre suyumuz çıktı. Sıcaklık ise 39 derecedir. Artık Varto'da termal otel ve seracılık yapmak için sıcak su var. Bugün bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz" dedi.
"KARIN İÇERİSİNDE SICAK SUDA YÜZECEKLER"
Termal sunun bulunmasının Varto için dönüm noktası olacağını ifade eden Kaymakam Avcı,
"Şu an karlı bir gündeyiz ve bir dağın tepesindeyiz. Manzara çok güzel. Belki insanlar bu karın içerisinde bu sıcak suda havuzlarda yüzecekler. Oteller olacak bu ovada bir sürü sera olacak.
"VARTO'NUN EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK"
O yüzden Varto'nun gelişmesi ve ekonomisinde katkı sunmasında çok değerli buluyorum. İnşallah bu ilk sondaj çalışmamızdı.
Artık suyun olduğunu gördükten sonra ruhsat sahamızdaki kuyularımızı açtığımızda daha iyi sonuçlar çıkar" diye konuştu.
"BURASI DAHA HUZURLU BİR YER HALİNE DÖNÜŞECEK"
Varto'yu termal kent haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Avcı, şunları söyledi:
"İnşallah burayı bir termal kent merkezi haline getireceğiz. Bu termal kent Varto'nun ekonomisi ile ilgili değil, burada daha farklı yatırımlar olunca inşallah bazı konularda gündemimizde çıkmış olacak. Burası daha güzel daha huzurlu bir yer haline dönüşecek diye düşünüyorum.
"VARTO'YA OTELCİLİK VE SERACILIKTA KATLI SAĞLAYACAK"
Burada da çalışma yapacağız. Bu aşağıda bir dere var derenin kenarında birçok yerde sıcak su var. Bana da burada bir şey nasip oldu diyelim.