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İstanbul'da rüşvet operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre: 'da  dairelerinde rüşvet iddialarına yönelik soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Yapılan operasyonlarda tapu müdürü ve memurlar dahil 37 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerinde "Rüşvet" iddialarına yönelik harekete geçti. Tapu müdürü de dahil 38 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin el çantasında 5 ayrı zarf içerisinde 36 bin 750 TL ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ TAKİP ALTINA ALINDI

Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelemeye alan polis ekipleri, şahısların tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettiklerini tespit etti.

40 KİŞİYE YAKALAMA KARARI

Harekete geçen polis ekipleri, aralarında Tapu Müdürü'nün de bulunduğu 11 memur ve 29 sivil şahıs olmak üzere 40 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i 'de 1'i 'da olmak üzere şüphelilerden 37'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece Tapu Müdürünün de yer aldığı öğrenilirken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1'inin ise halen arandığı öğrenildi.

5 ZARF ÇIKTI

Tapu müdürü de dahil 38 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin el çantasında 5 ayrı zarf içerisinde 36 bin 750 TL ele geçirildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON! 37 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İstanbul'da rüşvet operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı İSTANBUL'DA RÜŞVET OPERASYONU: 37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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