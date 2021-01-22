İstanbul'da rüşvet operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da olmak üzere şüphelilerden 37'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece Tapu Müdürünün de yer aldığı öğrenilirken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1'inin ise halen arandığı öğrenildi.