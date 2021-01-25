Kısıtlamaya uymayıp bekçilere saldırdı!

Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Teraki Sokak'ta devriye gezen bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Semih A'yı evine gitmesi konusunda uyardı.

Uyarıyı dikkate almayan kişi, kendisine cezai işlem uygulamak isteyen ekiplerle önce tartışmaya başladı ardından bekçilere saldırdı.

Semih A, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.