Son dakika: Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah (24.01.2021) saatlerinden itibaren rüzgarların, Kuzey Ege ile Marmara'nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."