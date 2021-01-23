23 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

haberi... Valiliği vatandaşları şiddetli fırtına konusunda uyardı. Valilik açıklamasında, "Soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Son dakika: Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah (24.01.2021) saatlerinden itibaren rüzgarların, Kuzey Ege ile Marmara'nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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