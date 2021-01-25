Sivas’ta yiyecek arayan vaşak yaşam alanında kameralara takıldı

Cedit Paşa Mahallesi'nde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Caddede gezinen vaşak bir süre sonra araziye kaçarak gözden kayboldu.

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