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Sivas’ta yiyecek arayan vaşak yaşam alanında kameralara takıldı

’ın ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki ilçe merkezine indi. Caddede gezinen vaşak bir süre sonra araziye kaçarak gözden kayboldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Sivas’ta yiyecek arayan vaşak yaşam alanında kameralara takıldı

Kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim merkezlerine inmeye başladı.

ilçesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan bir ilçe merkezine indi.

'nde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Caddede gezinen vaşak bir süre sonra araziye kaçarak gözden kayboldu.

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