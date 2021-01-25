Sivas’ta yiyecek arayan vaşak yaşam alanında kameralara takıldı
Sivas’ın Divriği ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ilçe merkezine indi. Caddede gezinen vaşak bir süre sonra araziye kaçarak gözden kayboldu.
YAŞAM DHA
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Kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar yerleşim merkezlerine inmeye başladı.
Cedit Paşa Mahallesi'nde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Caddede gezinen vaşak bir süre sonra araziye kaçarak gözden kayboldu.