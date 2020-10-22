Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 148 bin lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ile kumar oynamaktan bin 225'şer lira olmak üzere toplamda 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Dernek başkanı hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma açılırken, bina mühürlendi.