22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 148 bin lira ceza

Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 148 bin lira ceza

’de polis ekiplerince oynarken yakalanan 34 kişiye, tedbirleri kapsamında sosyal kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynamaktan 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
ABONE OL
Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 34 kişiye 148 bin lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ile kumar oynamaktan bin 225'şer lira olmak üzere toplamda 148 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Dernek başkanı hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma açılırken, bina mühürlendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA