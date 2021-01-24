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İstanbul Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı

'ta kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, yabancı uyruklu 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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İstanbul Beşiktaş'ta bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Beşiktaş'a bağlı Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen zanlı, yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Şüpheli, tartıştığı kişileri bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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