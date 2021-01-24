24 Ocak 2021, Pazar
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Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Olay yerinde 5 boş kovan bulan polis ekipleri, saldırı sonrasında kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Dervişler Mahallesi'ndeki evinin çatısında bulunan güvercinleriyle ilgilenen Hüseyin Korkmaz (40), akşam kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Korkmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kokmaz'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde 5 boş kovan bulan polis ekipleri, saldırı sonrasında kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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