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23 Ocak 2021, Cumartesi
Haberler Galeri Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Kızıldeniz'de balık tutmaya çalışan bir denizci yakaladığı büyük balıkla büyük sevinç yaşadı. Yakaladığı büyük balığı teknesine alan kişi balığın karnını yardı ve içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:43