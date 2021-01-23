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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kızıldeniz'de balık tutmaya çalışan bir denizci yakaladığı büyük balıkla büyük sevinç yaşadı. Yakaladığı büyük balığı teknesine alan kişi balığın karnını yardı ve içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:43
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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kızıldeniz'de balık avına çıkan bir kişi yakaladığı dev balıkla görenleri şaşkına çevirdi.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Balık tutmaya çalışan bir denizci, bir türlü yemi kapmayan balıktan şüphelendi.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

"Golden balıklar doğaları gereği çok obur olurlar, bu balık neden bir türlü yemi yemiyor" diye şaşıran denizci, balığı yakalamayı başardı ve teknesine alarak karnını yardı.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Balığın içinden bakın ne çıktı.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler gözlerine inanamadı