Şu an hastanede yatan kız kardeşi, eniştesi ve diğer yeğeninin sağlık durumlarının iyiye gittiğini ancak iki yeğenini toprağa verdiklerini ifade eden Boybey, "Gece sobayı yakıp uyuyorlar. Eniştem, şeker hastası olduğu için sobanın olmadığı odada uyuyor. Eniştem sabah rahatsızlanarak kalkıyor ve odaya baktığında herkesi baygın bulunca polis ve sağlık ekiplerini arıyor. Gelen ekipler kontrol ettiğinde 2 yeğenim vefat etmiş. Diğer yeğenim Mustafa gece dedesinde kaldığı için kurtuluyor. Söndürülmeyen soba nedeniyle iki yeğenim vefat etti. Bizim içimiz yandı, başkaları bu acıyı yaşamasın. Bunun için herkesin duyarlı olmalarını istiyoruz. Sobalarını söndürmeden uyumasınlar" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN