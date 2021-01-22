Ünlü kuaför Yakup Minaz’dan kadınlara uyarı: Market boyalarıyla saç boyamayın

2020'nin mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin en çok etkilediği alanların başında güzellik sektörü geliyor. Yasak sürecinde kapılarını açamayan kuaför salonları, şimdilerde de virüsün bulaşma riskinden korkanların kapalı ortamlardan uzak durmaları nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor. Bahçeşehir'de hizmet veren Yakup Minaz ise tüm bu olumsuzluklara rağmen kadınlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.



MASKESİ VE HES KODU OLMAYAN GİREMEZ

Yakup Minaz, üç katlı, bahçeli bir villada hizmet veren salonda gerekli tüm hijyen tedbirlerini aldıklarını söylüyor: "İstisnasız her gün salonumuzun her yeri ve kullanılan tüm aletler dezenfekte ediliyor. Hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız salona HES koduyla giriş yapabiliyor. Maskesiz olan hiç kimse kapıdan içeriye giremiyor. Önceden 20 koltuğumuz vardı, pandemi sürecinde bu sayıyı 10'a düşürdük, aralarında da 1'er metre mesafe bıraktık. Aldığımız tüm bu tedbirler misafirlerimizde güven duygusu oluşturdu. Bu sayede salonumuza olan ilgi, pandemi öncesindeki gibi büyük. Yalnızca yurtdışındaki daimi müşterilerimiz arasında uçuş yasaklarına takılanlar oldu, o kadar."





İŞİ EHLİNE BIRAKIN

Yakup Minaz'ı pandemi döneminde zorlayan tek konu, evlerinde kendi kendilerinin kuaförü olmaya soyunan kadınların saçlarında yarattığı tahribat: "Pandemi sürecinde pek çok kadın saçlarını kendi boyamaya çalıştı. Açık renk saçlılar yanlışlıkla koyu renklere boyadı, koyu renkliler tonu tutturamadı. Bir de market boyaları yüzünden saçları zarar gördü. O boyaların etkisini silmek de çok zor oldu. Bu boyalar iyi olsaydı kuaför salonlarında da bunlar kullanılırdı. Kadınlara önerim, kesinlikle saçlarını evde boyamamaları. Ayrıca maşa ve düzleştirici gibi saç şekillendiricilerden uzak durmalarını öneriyorum. Çünkü bilinçsiz şekilde yapılan bu işlemler saçları çok yıpratıyor. Her zaman her işi ehline bırakmak gerekiyor."