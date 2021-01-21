Detaylar açıklandı: 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Genelge yayımlandı

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilirken, bir yandan da bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, vaka sayılarının belli bir sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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