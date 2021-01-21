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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Detaylar açıklandı: 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Genelge yayımlandı Detaylar açıklandı: 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Genelge yayımlandı Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilirken, bir yandan da bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Başkan Erdoğan, vaka sayılarının belli bir sayının altına düştüğünde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 21.01.2021 13:30
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'de hafta sonları kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazartesi günü yedincisi sona eren hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 23-24 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 23 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.