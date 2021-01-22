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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor! İşte İstanbul'da yol durumu...

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Giriş: 22.01.2021 18:05
Güncelleme:22.01.2021 18:06
Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'da saatler 17'yi gösterdiğinde trafik yoğunluğu yüzde 75'i geçti. İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk havandan görüntülendi. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul'da trafik ana arterlerde durma noktasına geldi.

Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İŞTE O KARELER:





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